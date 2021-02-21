Alev alan otomobili valilik görevlileri söndürdü

Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada aniden alev alan otomobili valiliğin güvenlik görevlileri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Emre D., idaresindeki 02 HK 140 plakalı Tofaş marka otomobil, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Adıyaman Valiliğinde görevli güvenlik personelleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleşti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

