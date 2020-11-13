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Alev Alev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Şimal'dan başka biri olma şansın yok" Alev Alev 2. son bölümde neler oldu?

13.11.2020 02:23 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Alev Alev 2. bölümüyle ekrana geldi. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev'in 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. 3. bölüm fragmanında, Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in 19 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Alev Alev'in yeni bölümü 19 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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ALEV ALEV'İN 2. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kızı Güneş'e çizdiği resimle birlikte mesaj bırakan Cemre, kızını alıp kaçabilmenin yolunu ararken, Cemre'nin hayatta olduğundan şüphelenen Çelebi, bir ipucu bulmak için harekete geçti.

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Cemre'nin hayatı bambaşka bir yere savrulurken Rüya da sarnıçtaki yangından sonra hayatın hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşmış, bir yandan en yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da nişanlısı İskender'in gerçek yüzünü gördüğü için sarsılmıştı.

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Üstelik herkesi sarnıca çağıran kişi olduğu için onlarca insanın ölümünün yükünü üzerinde hissediyordu. Herkesin ölü sandığı Çiçek ise gözlerini Tomris'in evinde açtı.

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Tomris'in, "Kızımın yerine geç! Şimal ol!" teklifiyle hayatının şokunu yaşarken genç kadının yangından sonraki görüntüsünü gördüğü anlar seyircileri derinden etkiledi. Ciddi yanıkları olan ve tanınmaz hale gelen Çiçek'in hayatında, başta kendisi olmak üzere her şey sonsuza kadar değişmişti.

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Ozan, sarnıçtaki yangında yaşanan gerçekleri haber yapmaya devam ederken yazdıklarının doğru olduğunu bilen İskender bu durumdan rahatsız oldu. Önce Ozan'ı işinden etti, sonra da adam tutarak dövdürdü. Ancak Ozan ne gerçeklerden, ne de Cemre'ye yardım etmekten vazgeçti.

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Cemre, Ozan ve Ömer'in yardımıyla kendisine ve Güneş'e sahte pasaport ayarlayarak kaçış planını yaptı ancak Çelebi, Cemre'nin izini bulmaya çok yaklaşmıştı.

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Çelebi'nin adamı Adnan, Yedikule'de soruşturma yaptığı sırada Cemre'yi taksiye binerken görüp takibe aldı. Haberi alan Çelebi de hemen yola çıktı.

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Çelebi'nin Cemre'nin peşine düştüğü anlarda gerilim giderek tırmanırken Ömer'den takip edildiğini öğrenen Cemre, Çelebi'yi atlattı ve finalde Güneş'i de evden çıkararak kaçmayı başardı. Peki Cemre, kızıyla birlikte hayalini kurduğu o yeni hayata başlayabilecek miydi?

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