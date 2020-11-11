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Ünlü oyuncu Berna Laçin’den Alev Alev dizisine tepki! ‘Mantıklı değil...’

11.11.2020 16:29 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Berna Laçin’den Alev Alev dizisine tepki! ‘Mantıklı değil...’

Ünlü oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini koruyor. Genellikle toplumsal ve popüler konular hakkındaki fikirlerini sosyal medya hesabından paylaşan Laçin’in bu kez de gündeminde Alev Alev dizisi yer aldı. Güzel oyuncunun popüler dizi hakkındaki yorumları dikkatleri çekti.

Birçok dizi ve film projelerinde oyunculuk performansı gösteren Berna Laçin, Star TV’nin reyting listelerini alt üst eden yeni dizisi Alev Alev’i eleştirdi. Alev Alev’in Fransız bir diziden uyarlandığını öne süren Laçin, orijinaliyle kıyaslama yapmayı ihmal etmedi.

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‘GÜNÜMÜZDE ÇEKİLMESİ MANTIKLI DEĞİL’

berna laçin twitter

Baş rollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı Alev Alev dizisi ilk bölümünün ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Alev Alev dizisine yorum yapan isimler arasında Berna Laçin’de yerini aldı. Laçin paylaşımında, “Yeni dizi Alev Alev’e biraz bakayım dedim ve farkettim ki; Netflix Fransız dizisi “Le Bazar de la Charité” uyarlaması... Orijinali bir dönem dizisi ve mekanlar, kostümler , oyunculuklar her şeyiyle çok görkemli ve güzel. Günümüzde geçmesi pek mantıklı değil ama hayırlı olsun” notunu ekledi.


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