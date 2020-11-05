Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi konusu ne? Alev Alev dizisi oyuncuları kimler?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in üstlendiği Alev Alev dizisinin yayın tarihi kesinleşti. Ay Yapım imzası taşıyan Alev Alev dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Bir yangınla tüm hayatları alt üst olan güçlü kadınları hikayesini konu olan Alev Alev dizisinin senaryosu ise Burcu Görgün’ün kaleminden çıktı. 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV ekranlarından seyircisiyle ilk kez buluşmaya hazırlanan Alev Alev tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aile içi şiddet ve adalet duygularını hayatın gündelik kaygıları içinde eriten Alev Alev dizisi kendine özgü diliyle izleyicisinin gönlünde taht kuruyor. Alev Alev dizisi çıkan bir yangın sonucunda hayatları tahmin edilmeyecek derecede değişen üç kadının hikayesini anlatıyor. Kendi hayatlarının ipini ele almak için fırsat yakalayan üç kadının yaşadıkları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

ALEV ALEV KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek...