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Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi konusu ne? Alev Alev dizisi oyuncuları kimler?

05.11.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi konusu ne? Alev Alev dizisi oyuncuları kimler?

Show TV’nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi ilk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmak için saatleri sayıyor. İlk bölüm fragmanın yayınlanmasından sonra Alev Alev’in kadın oyuncuları adeta sosyal medyaya damga vurdu. Baş rollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı Alev Alev dizisine olan merak arttı. 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de ekrana gelecek olan Alev Alev dizisine ilişkin soruların sayısı çoğaltıldı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in üstlendiği Alev Alev dizisinin yayın tarihi kesinleşti. Ay Yapım imzası taşıyan Alev Alev dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Bir yangınla tüm hayatları alt üst olan güçlü kadınları hikayesini konu olan Alev Alev dizisinin senaryosu ise Burcu Görgün’ün kaleminden çıktı. 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV ekranlarından seyircisiyle ilk kez buluşmaya hazırlanan Alev Alev tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aile içi şiddet ve adalet duygularını hayatın gündelik kaygıları içinde eriten Alev Alev dizisi kendine özgü diliyle izleyicisinin gönlünde taht kuruyor. Alev Alev dizisi çıkan bir yangın sonucunda hayatları tahmin edilmeyecek derecede değişen üç kadının hikayesini anlatıyor. Kendi hayatlarının ipini ele almak için fırsat yakalayan üç kadının yaşadıkları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

TV yayın akışı 5 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışıTV yayın akışı 5 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

ALEV ALEV KONUSU

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Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek...

Birbirinden oldukça farklı hayatlar yaşayan üç kadının kaderleri sarnıçta çıkan bir yangınla tamamen değişir. Alevlerin arasından kurtulmayı başaran üç kadın için hayar artık eskisi gibi olmayacaktır. Giriştikleri mücadelede yolları aşkla kesişen güçlü kadınlar gerçek hayatın iyi ve kötü tüm yönleriyle tanışırlar.

ALEV ALEV OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Baş rollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Zuhal Olcay gibi usta isimler yer alıyor.

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  • Cemre-Demet Evgar
  • Çiçek-Hazar Ergüçlü
  • Rüya-Dilan Çiçek Deniz
  • Çelebi-Cem Bender
  • Ozan-Berkay Ateş
  • Ömer-Cihangir Ceyhan
  • İskender-Berker Güven
  • Ali-Toprakcan Adıgüzel
  • Bülent-Cem Sürgit
  • Korkut-Yiğit Sertdemir
  • Kenan-Tayfun Eraslan
  • Hülya-Nurhan Özenen
  • Seher-Meltem Keskin
  • Adnan-Sekvan Serinkaya
  • Güneş-Kayra Orta
  • Atlas-Kaan Şener
  • Uzun-Rüzgar Diricanlı

ALEV ALEV’İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

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Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

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