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Alev Alev dizisinde koronavirüs şoku! Set durdu...

03.11.2020 09:23 | Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisinde koronavirüs şoku! Set durdu...

Başrolünü Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Deniz Çiçek, Cihangir Ceyhan ve Berkay Ateş gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşandı. Tüm set teste girdi.

Bu hafta ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin yönetmeni koronavirüse yakalanınca tüm set ekibine test yapıldı. Herkesin negatif çıkmasının ardından çekimlere devam edildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak olan dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız koronavirüse yakalandı. Bu gelişme üzerine set durdu ve bu sabah tüm ekibe test yapıldı. Akşam saatlerinde sonuçlar açıklandı ve ekipte başka koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Yönetmen Katıksız'ın evde tedavisine başlanırken dizi ekibinin kısa süre içinde 2. yönetmenle sete çıkması bekleniyor.

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