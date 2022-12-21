YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Alev alev yanan binada mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri zamanla yarışarak böyle kurtardı

Alev alev yanan binada mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri zamanla yarışarak böyle kurtardı

21.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 3 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev alev yanan binada mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri zamanla yarışarak böyle kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. O anlar kameraya yansırken, mahsur kalan 38 yaşındaki kadın yangından zarar görmeden kurtarıldı.

Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple merkez Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 9. Alan sokak üzerinde 3 katlı kullanılmayan bir binada meydana geldi. Durumu gören mahalleli yangının kendi bulundukları binalara sıçramasından korkup sokağa dökülürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmeye başladı. Yangını gören bir vatandaş ise arkadaşı olan Pınar Ateş’in (38) içeride olduğunu söyledi. İhbar üzerine kapıyı kıran ve merdivenle içeriye dalan itfaiye erleri, Ateş’in bir odada alevlerden kaçmaya çalıştığını gördü. Zamanla yarışan ekipler mahsur kalan kadını kurtarmayı başardı.

Yangın ile ilgili bilgi veren Murat Ç., "Yangının olduğunu gördüm. Koşarak olay yerine geldim, içeride arkadaşım olduğunu söyledim. Çok şükür durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlilerine teslim edilen 38 yaşındaki kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumalıkızık ‘Birleşmiş Milletler En İyi Turizm Köyü Geliştirme Programı’na seçildiCumalıkızık ‘Birleşmiş Milletler En İyi Turizm Köyü Geliştirme Programı’na seçildi
Soğuk hava bir tek onları güldürüyorSoğuk hava bir tek onları güldürüyor
Kars'ta iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüKars'ta iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:15
Öğle
13:07
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:13
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.