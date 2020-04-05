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Alev alev yanan dükkan küle döndü

MUĞLA HABERLERİ  | 05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dönerci dükkanı alev alev yanıp kül oldu.Bahçelievler Mahallesi Barlar Sokağı girişinde ki bir işyerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dönerci dükkanı alev alev yanıp kül oldu.
Bahçelievler Mahallesi Barlar Sokağı girişinde ki bir işyerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dönerci ve fırın olarak faaliyet gösteren işletmede başlayarak hızla büyüyen yangın, işletmenin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan binayı da bir anda sardı. Yangını fark eden vatandaşlar ve çevre sakinleri, kovalara doldurdukları sularla yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar bir yandan da itfaiyeden yardım istedi. Korona virüs sebebiyle bir süre önce faaliyeti durdurulan işyerinin sahiplerinin, memleketleri Hatay’a gittikleri öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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İkindi
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Akşam
19:39
Yatsı
20:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Alinda Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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