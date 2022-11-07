Alev alev yanan işyeri kullanılamaz hale geldi

Diğer binalara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birbirine yakın noktada bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Kısa süre sonra dumanların yerini bıraktığı alevler binayı sardı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen D.A. ise sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kısa süre sonra alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Dumanların bir çok yerden görüldüğü yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma devam ediyor.

