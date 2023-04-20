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Alev alev yanan otomobili ceketi ile söndürmeye çalıştı, imdadına diğer sürücüler yetişti

20.04.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken otomobili alevlere teslim olan vatandaş, yangını ceketi ile söndürmeye çalıştı.

Yangın yoldan geçen diğer sürücülerin yangın söndürme tüpü ile müdahale etmesi ile söndürüldü.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Tosya-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 19 FB 726 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak kaputu açtı. Alevleri gören sürücü ceketi ile vurarak yangını söndürmeye çalıştı.
Bu sırada yoldan geçen Sadi Bektaş isimli bir vatandaş, aracında bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

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