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Alev alev yanmıştı, yeni görüntüleri ortaya çıktı

08.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tadilat yapılan binanın çatısı dün alev alev yandı. Yangın anına ilişkin havadan çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yanın paniğe sebep oldu. Alevleri görüp, paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.
Yangın anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntülerde alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin siyah dumanların arasında müdahale etmesi yer alıyor.

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