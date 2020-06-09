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Alev savaşçılarına zorlu eğitim

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarında görev yapan ekiplere iş başı eğitimi veriliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarında görev yapan ekiplere iş başı eğitimi veriliyor. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimlerde 12 Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçiriliyor.
Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadele en ön safta yer alan yangın söndürme işçileri ve arazöz ekiplerinin 2020 yılı iş başı eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor.
Eğitimlerde araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgi veriliyor.
Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapılıyor. Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarışıyor. Dereceye giren ekipler ödüllendiriliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadeleyi vatan savunmasıyla eş değer gördüklerini belirterek, “Eğitimde ter akıtmayan ordu savaşta kan akıtır. Bu sıcakta güneşin altında eğitimlerimizi yapıyoruz. Bu teri akıtmazsak orman yangınlarıyla savaşta başarılı olamayız. Orman yangınlarıyla mücadeleye vatan savunması ruhuyla, Çanakkale ruhuyla yapıyoruz. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. İşimizi iyi yapacağız” dedi.

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