Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Çorum'da "Canlar Buluşuyor" etkinliğine katıldı

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Özdemir, toplantı için geldiği kentte Vali Zülkif Dağlı'yı ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti.

Özdemir, ziyaretlerde valilik ve üniversite ile işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin fikir alış verişinde bulundu.

Daha sonra Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen "Canlar Buluşuyor" etkinliğine katılan Özdemir, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cemevi yöneticileri, Dede-Baba’lar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda katılımcılara başkanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, katılımcılardan gelen talepleri ve iletilen sorunları değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 55 cemevi için yaklaşık 2023 yılı bütçesinden 54 milyon liralık bütçe tahsis edildiğini bildirdi.

Özdemir, 2024 yılında ise Türkiye genelinde bakım, onarım ve tefrişat taleplerinin daha görünür kılınacağını belirterek, "Cemevlerini Hakk-Muhammet-Ali ikrarının ışığında beraberce ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, toplantının ardından Dereköy ve Babaoğlu köylerini ziyaret ederek, buradaki cemevlerinin talep ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

