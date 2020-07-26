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Alevler içinden çıkartılan köpek iyileşiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 26.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Samsun’da nisan ayında yaşanan bir çatı katı yangınında alevler içinde kalarak yaralanan pitbull cinsi köpek, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi ediliyor.Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde nisan ayında 3 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında alevler arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun’da nisan ayında yaşanan bir çatı katı yangınında alevler içinde kalarak yaralanan pitbull cinsi köpek, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi ediliyor.
Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde nisan ayında 3 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında alevler arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler daha sonra yaralı köpeği tedavi için Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne götürdü. Burada 3 aydır tedavi altında tutulan ve ‘Mutlu’ adı verilen yaralı hayvan her geçen gün iyileşiyor.
Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Begüm Gönülay, “Vücudunda yanıklarla bize getirildi. Biz de burada ilk müdahalesinin ardından bakımını yaptık. Gözleri, kafası ve bacaklarında yanıklar vardı. Yaralarını iyileştirdik. Psikolojisi çok bozuktu ve çok zayıftı. Her gün onunla ilgilendik yemeklerini yedirdik. Daha da iyileştirmeye devam ediyoruz. İsmini de ‘Mutlu’ koyduk. Merkezimizde en iyi şekilde bakılıyor” dedi.

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