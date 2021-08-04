Alevler Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evine dayandı! "Nefes almakta zorlanıyorum ama burayı terk etmeyeceğim"

Muğla'da yangın, Şahan Gökbakar'ın evinin arkasındaki ormanlık alana sıçradı. Günlerdir bölgedeki yangınların ortasından canlı yayınlar yapan ünlü komedyen bölgedeki ekiplerin çalışmalarına da destek veriyor. Canlı yayın yapan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve iki arkadaşıyla birlikte alevlerle mücadele edeceklerini söyledi.

"BURADAKİ DURUM ÇOK ACI"

Sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, bu kez yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu açıkladı. Olay yerinden canlı yayın yapan komedyen, "Herkese merhaba, şu anda burası coştu. İnanılmaz bir rüzgar esti, ters rüzgar oldu ve vadi coştu. Çok net göstereyim, burası alev alev yanıyor. Burada bizden sonra bir ev daha var şu anda o eve doğru ilerliyor yangın. Çok kötü durumda. Kocaman bir çıkartma gemisi, sayısız pompa, su motoru. Denizden su çekiyoruz ama insan gücüyle olacak gibi değil. Orada kelle koltukta herkes ormanda çarpışıyor şu anda yangınlarla. Alevlere bakın. Buraya sabah saatlerinden beri bir tek hava müdahalesi olmadı, helikopter gelmedi. Sabah jandarma helikopteri 20-25 kere su attı ama sönmedi, gördüğünüz gibi. Durum çok acı. Her yeri sardı yangın. Tepeden yandaki eve iniyor. Şu anda burada çığlıklar, kıyametler kopuyor. Bu sesi duymak bile çok çıldırtıcı. Her yerden kül yağıyor. Burası Türkiye'nin gözbebeği, Marmaris. Yıl 2021 ve burası şu anda havadan müdahalenin olmadığı, yangının kontrolden çıktığı bir nokta. Allah sonumuzu hayretsin." dedi.

"BURAYI TERK ETMEYECEĞİM"

Bölgede alevlerin etkisiyle sıcaklığın 53 dereceye çıktığını ve nefes almakta güçlük çektiklerini ifade eden Gökbakar, "Eşim Selin Gökbakar'ı aradım ve 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim. Nefes almakta zorlanıyorum ama ne olursa olsun ben burayı terk etmeyeceğim. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Burada Aydın İtfaiyesi'nden ekipler ve gönüllü vatandaşlar çalışıyor. Hava müdahalesi olmazsa bölgedeki ormanlar tamamen yanacak" dedi.

Evini kurtarmak için mücadele edeceğini söyleyen Gökbakar, "Çok zor bir durum ve sıfır havadan müdahale var. Bütün bu ormanlar yanıyor. Bizim evimizin etrafı açık. Bir şekilde orada durdurabilmeyi ümit ediyoruz ama ormanlar gidiyor. Güzelim ormanlar cayır cayır yanıyor. O kadar yetersiz kaldık ki havadan müdahalede. Buradaki bu insanlar şu anda belki orada alevlerin içinde kaldı. 5 dakika içinde her şey döndü. Tüm vadinin sırtı şu anda alev alev yanıyor, Allah'ım sen bizi kurtar. Diğer taraf da aynı şekilde. Birazdan aynı manzarayı orada da yaşayacağız. Göz göre göre yok oluyor! Burası böyleyse Turgut'u hayal edemiyorum. Nefes almakta zorlanıyorum ama burayı terk etmeyeceğim. Yangını düzlükte yakalayıp, söndürebilirsek ne ala. Evimizi kurtaramasak da hiç önemli değil, gerçekten zerre üzülmem, yıpranmam. Çok şükür, benim imkanım var. Ben tekrar elden geçiririm, düzeltirim bir şekilde ama burada şu anda alevlerin içinde insanlar kaldı belki de. Allah'ım, sen yardım et." şeklinde konuştu.

Havadan müdahalenin olmadığını belirten Gökbakar, "Çıkarma gemisi mücadele ediyor, Aydın Belediyesi mücadele ediyor. Durum çok kötü. Burası böyleyse Mazı'yı, Çökertme'yi, Orhaniye'yi, Turgut'u düşünemiyorum. Yandaki evin sahibi ve onun arkadaşları da yukarıdan gelen yangını tutmaya çalışıyor. Onların cephesi de şu anda sağ tarafa göre bir nebze sakin. Bizim evimizin 3 cephesi derin boşluklarla açık, yani orman içerisinde değil fakat burada komşumuzun evi orman içerisinde ve bu inecek olan yangın o evle direkt temas edecek. Havadan müdahale olmazsa her şey yok olacak... Adamcağızın evi yanacak, yok olacak." dedi.

"BEN KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Son ana kadar duracağım burada." şeklinde konuşan Şahan Gökbakar, "Bütün yetkililer görsün, duysun, işitsin, bu yayınlar tarihe geçsin.. Dün de durduk, ondan önceki gün de durduk. Allah'ım bizi kurtar. Ben sesimi bir şekilde duyurabiliyorum, burada sağ olsunlar savaşlarda kullanılan çıkartma gemisi var yahu, daha ne olsun! Defalarca su sıktılar, hortum çektiler, ellerinde ne varsa... Bütün komutanlar orada, içeride. Komutanlardan bazıları, 'Şu hortumu tutup, içeri gireyim.' diyor. 'Yapmayın, gitmeyin' diye birbirlerini engelliyorlar. Sesim bazen çıkmıyor ama ben konuşmaya devam edeceğim. Sizler her şeyi görebilin diye, size aktarmaya çalışıyorum, alevleri göstermeye çalışıyorum. Kendi evimiz hiç önemli değil. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam." ifadelerini kullandı.

"ÇIKARMA GEMİSİ BASINÇLI SU VERİYOR"

Gökbakar, sözlerini, "İçimin bir tarafı burkuluyor tabii ki ama çok şükür, yerine koyabileceğimiz şeyler. Burası ufak bir köy evi. Son ana kadar uğraşacağım, yaktırmamak için. Şu anda çatısını ıslatıyoruz. Sahil Güvenlik botları buraya su ikmali yaptılar. Allah razı olsun sizden, hepinizden. Biz buradan onlara yol açtık, direkt geçebilsinler diye. Bahçe çitlerini söktük. Buradan arkaya 8-9 dönüm boş araziye gidiyorlar. Burada insanüstü bir çaba sergileniyor ama tek bir havadan müdahale olmadı bu zamana kadar, gördünüz. Burada itfaiyecilerimiz sol taraftaki yangını tutmak için geldiler tekrar. Kardeşim Togan onlarla konuşuyor. Son ana kadar burada gücümüzün yettiği kadar duracağız. Sağ olsun donanmamızın çıkarma gemisi buraya 300-400 metrelik bir hortum verdi. Oldukça basınçlı bir su verebiliyor, böylece yaklaşık 70-80 metreye su fırlatabiliyor yetkililer. Şu anda burası 53 derece. Telefonumun arkasına buz koydum, öyle tutuyorum." ifadeleriyle sürdürdü.

"MERAK ETMEYİN, İYİ OLACAĞIZ"

Ardından Şahan Gökbakar'ın yanına gelen Aydın itfaiye erlerinden biri, yangının büyüdüğünü, sivil gönüllü çalışanların bir an önce oradan tahliye edilmesi gerektiğini, alevlerin arasında kalacaklarını, hava desteği gelmezse 2-3 evin tamamen yanacağını ve yangını söndüremediklerini söyledi.

İtfaiye eri, Gökbakar'ın canlı yayın yaptığı bölgede alevlerin iyice yaklaştığı evlerden birinde yaşlı bir kadının oturduğunu ve can güvenliğinin tehlikeye gireceğini ifade etti. Daha sonra "Tekrar sizi bilgilendireceğim. Merak etmeyin, iyi olacağız." diyen ünlü komedyen, canlı yayınını sonlandırdı.



