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Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

18.02.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre Tosya ilçesi Harsat Mahallesi Fatih Sokak’ta Hayri Çiçek’e ait evde yangın çıktı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Tosya ilçesi Harsat Mahallesi Fatih Sokak’ta Hayri Çiçek’e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ahşap evde alevler kısa sürede yükselerek evi kapladı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İki katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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