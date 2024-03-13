Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kardelen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Nihat Kartal, evindeki sobaya kömür attıktan sonra alışveriş için mahallesindeki markete gitti. Alışveriş yaptıktan sonra binaya geri dönen Kartal, evinin alev aldığını gördü. Nihat Kartal, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, komşuları da itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek isterken yaralanan Kartal’ı dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kartal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

