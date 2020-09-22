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Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda uyardı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.09.2020 21:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde itfaiye eri, yangına müdahale etmek için alevlerin arasına dalan arkadaşlarını elektriklerin kesilmediği konusunda son anda uyardı.Olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlâna Mahallesi’nde yaşandı.

Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda uyardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde itfaiye eri, yangına müdahale etmek için alevlerin arasına dalan arkadaşlarını elektriklerin kesilmediği konusunda son anda uyardı.

Olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlâna Mahallesi’nde yaşandı. Bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek istedi. Eline hortum alan iki itfaiye eri, eve girerek yangını söndürmeye çalıştı. Evde yaşayanların içeride elektrik olduğunu söylemesi üzerine dışarıda bekleyen itfaiye erlerinden biri arkadaşlarına seslenerek uyardı. Uyarıyla birlikte içeri giren ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda uyardı

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