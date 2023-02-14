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Alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

14.02.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çameli ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında, 90 yaşındaki adam alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yangın, Çameli ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan Ömer Arslan’ın (90) evinde iddiaya göre akşam saatlerinde tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Yaşlılığa bağlı nedenlerle yürümekte zorluk çeken yaşlı adam, alevlerin arasında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, vatandaşlarla beraber alevleri söndürdü. Yapılan incelemede alevlerin arasında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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