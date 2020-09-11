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Alevlerin yükseldiği otomobil hurdaya döndü

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Denizli’de, alev alan otomobil korku dolu anlar yaşattı.

Denizli’de, alev alan otomobil korku dolu anlar yaşattı. Yanan otomobil hurdaya döndü.
Olay, Babadağ ilçesi Demirli Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevler otomobili sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerini yoğun uğraşlarının ardında alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı. Otomobilden yükselen alevlerin sebebi ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobil hurdaya döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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