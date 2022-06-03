Alex de Souza Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! ''Galatasaray'a gitse...''

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe yardımcı antrenörlük görevi için efsanesi Alex de Souza'ya gitti. Ancak Brezilyalı eski futbolcu Sarı-Lacivertlilerin teklifini reddetti. Portekiz'den Record gazetesinin özel olarak verdiği haberde Alex de Souza Fenerbahçe'yi reddetme nedenlerini açıkladı.

"HER ZAMAN FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUM"

Sau Paulo'nun altyapı takımını çalıştıran ve takımdan ayrılamayacağını söyleyen Alex, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevindiğini söyledi. Brezilyalı efsane, "Kulübü çok seviyorum ve her zaman Fenerbahçe için en iyisini istiyorum. Jesus'un yeteneklerinde birinin Fenerbahçe teknik direktörü olması muhteşem" dedi. Fenerbahçeli taraftarlar bu olay karşısında büyük şok yaşadı. Sosyal medyada yorumlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar ''Galatasaray'a gitse daha az üzülürdük'' yorumunda bulundu.

"TÜM KALİTEYE VE DENEYİME SAHİP BİRİ"

Portekizli teknik direktörün Sarı-Lacivertlileri başarıya götüreceğine inandığını söyleyen Alex, "Başarı, çeşitli faktörlerin birlikteliğinden gelir. Jesus'un kulübün ve taraftarların Fenerbahçe'den beklentilerinin farkında olması gerek. Ancak, Fenerbahçe ile başarılı olmak için tüm kaliteye ve deneyime sahip biri." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, 8 SEZONDUR SÜPER LİG'İ KAZANAMIYOR"

Alex de Souza, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yaşayacağı baskıyı daha önce Brezilya ve Portekiz'de yaşadığını söyledi ve ekledi:

"Fenerbahçe, 8 sezondur Süper Lig'i kazanamıyor. Jorge Jesus, bu hasreti bitirmesi için göreve getirildi. Baskı olması doğaldır. Ancak, bu baskıyı Benfica'da, Flamengo'da ve çalıştığı diğer yerlerde de yaşadı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mükemmel bir kulüp görecek. Muazzam bir stadyumu ve eşi bulunmaz bir atmosferi yaşayacak. Sadece dünyanın sayılı büyük kulüplerinde görebileceği tesisleri görecek. Jesus, Fenerbahçe'den ne isterse istesin imkanlar ölçüsünde yerine getirileceğine inanıyorum. Bunun için ellerinden geleni yapacaklardır."

