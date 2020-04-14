Alex Morgan görenleri şaşkına çevirdi

Şu an kiralık olarak Olympique Lyonnais forması giyen Amerikalı milli futbolcu Alex Morgan, kendisini izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.
Futbola olan yeteneği ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan 30 yaşındaki güzel oyuncu, 9 aylık hamile olmasına rağmen sporunu asla aksatmadı. Yaptığı ağır antrenmanla görenleri şaşkına çeviren o anları sosyal medya hesabından paylaşan Morgan, o anları işte böyle paylaştı.
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