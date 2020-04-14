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  4. Alex Morgan görenleri şaşkına çevirdi

Alex Morgan görenleri şaşkına çevirdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.04.2020 22:30 | Son Güncelleme

Oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Amerikalı milli futbolcu Alex Morgan, 9 aylık hamile olmasına rağmen yaptığı sporla görenleri şaşkına çevirdi.

Şu an kiralık olarak Olympique Lyonnais forması giyen Amerikalı milli futbolcu Alex Morgan, kendisini izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

Futbola olan yeteneği ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan 30 yaşındaki güzel oyuncu, 9 aylık hamile olmasına rağmen sporunu asla aksatmadı. Yaptığı ağır antrenmanla görenleri şaşkına çeviren o anları sosyal medya hesabından paylaşan Morgan, o anları işte böyle paylaştı.


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alex morgan Olympique Lyonnais amerika ABD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hop hop etti yüreğim. Tövbe estağfirullah
aman allahım yüreğim yerde gözümün önünde pıt pıt ediyoo
Dedim çocuğu düşürecek öyle spormu yapılır.
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