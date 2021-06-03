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  4. Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

03.06.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ama lütfen aramayı ve mesaj atmayı bırakın. Hayatım çok stresli bir hale geldi. Bu kadarı yeter"

İSTANBUL (AA) - Geçen sezon başında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Trabzonspor'a dönmesini isteyen taraftarlara sosyal medyadan cevap verdi.

Sörloth, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ama lütfen aramayı ve mesaj atmayı bırakın. Hayatım çok stresli bir hale geldi. Bu kadarı yeter." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili taraftarlar, eski gol krallarını yeniden takımlarında görmek için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Norveçli oyuncuyu takıma dönmeye davet eden taraftarlar, Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 3 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" (Trabzonspor'a gel) ifadesi kullanarak yorum yaptı.

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