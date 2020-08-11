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Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep FK'de

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.08.2020 15:59 | Son Güncelleme

Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep FK'de

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Maxim'in kırmızı-siyahlı kulüpte forma giydiği süre boyunca hem karakteri hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başardığı ifade edildi.

Rumen oyuncunun 2 yıl daha Gaziantep ekibinin başarısı için ter dökeceği aktarılarak, "Oyuncumuz Alexandru Maxim'e bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Gaziantep ekibinin, Rumen oyuncunun bonservisini Almanya'nın Mainz 05 takımından aldığı öğrenildi.

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