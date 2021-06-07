Aleyna Solaker hayranlarını mest etti! Tatil pozları

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker son haliyle dikkat çekti. Solaker yaz sezonunu açtık sonra iddialı pozlarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mavi çiçekli bikinisiyle pozlar veren ünlü oyuncu pozlarıyla beğeni topladı.

Eski halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker şimdilerde güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada "Aşk var ama geçici bir şey olduğuna ve sonrasında sevginin devam ettiğine inanıyorum" demişti.





