Aleyna Tilki: Klibimde ayılar birçok ünlüden...

Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Aleyna Tilki, bu defa klibinin çektiği ‘Yalan’ şarkısı ile gündemde. Sadece şarkı sözü yazmakla kalmayıp aynı zamanda kamera arkasına geçerek onlara klip de çeken Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini heyecanına ortak etti.

Klipte giydiği kıyafetlerle çekimler gerçekleştiren Tilki, kulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni almıştı. Tilki son olarak da yaptığı bir paylaşımda söylediği sözlerle gündem oldu.

Aleyna Tilki paylaşımında "Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu" diyerek dikkat çekti.



