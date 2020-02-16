MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki: Klibimde ayılar birçok ünlüden...

Aleyna Tilki: Klibimde ayılar birçok ünlüden...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlüden daha ünlü olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki: Klibimde ayılar birçok ünlüden...

Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Aleyna Tilki, bu defa klibinin çektiği ‘Yalan’ şarkısı ile gündemde. Sadece şarkı sözü yazmakla kalmayıp aynı zamanda kamera arkasına geçerek onlara klip de çeken Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini heyecanına ortak etti.

Klipte giydiği kıyafetlerle çekimler gerçekleştiren Tilki, kulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni almıştı. Tilki son olarak da yaptığı bir paylaşımda söylediği sözlerle gündem oldu.

Aleyna Tilki paylaşımında "Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu" diyerek dikkat çekti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Survivor Nagihan bambaşka biri oldu! Şoke eden değişimSurvivor Nagihan bambaşka biri oldu! Şoke eden değişim
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, aleyna tilki klip, Aleyna Tilki ayı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
erkek ayılar aleyna sever..çünkü karşı cinstir...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarkan'dan eşiyle birlikte paylaşım!

Hem aşk hem iş! Karısını paylaştı

Engin Altan Düzyatan'dan flaş karar: Ara vereceğim!

Flaş karar: Ara vereceğim!

O Ses Türkiye finalinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı hareket olay oldu

Finalde yaptığı hareket olay oldu

Survivor Nagihan Karadere'nin inanılmaz değişimi sosyal medyada olay oldu

Survivor Nagihan bambaşka biri oldu! Şoke eden değişim

Serhat Akın ve MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ilk kez konuştu

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Burcu Esmersoy anoreksiya mı oldu? Tedavi olacak

Korkutan iddia! O hastalığa mı yakalandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.