Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alınmışlardı! Ünlü spikerlerin test sonuçları belli oldu

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan spikerlerin uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alınmışlardı! Ünlü spikerlerin test sonuçları belli oldu
Mustafa Fidan

Türkiye'nin gündemine oturan ve tanınımış birçok ekran yüzünü de kapsayan uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Ela Rumeysa Cebeci

Ela Rumeysa Cebeci

ELA RUMEYSA CEBECİ VE MELTEM ACET'İN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet uyuşturucu testi yapıldı.

'KOKAİN VE 'ESRAR' TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.

Meltem Acet

Kamuoyuna açıklanan sonuçlara göre spikerler Ela Rumeysa Cebeci'nin 'kokain ve 'esrar' testleri pozitif çıktı. Spiker Meltem Acet'in uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

15 Aralık 2025
15 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

