Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alınmışlardı! Ünlü spikerlerin test sonuçları belli oldu

Türkiye'nin gündemine oturan ve tanınımış birçok ekran yüzünü de kapsayan uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

ELA RUMEYSA CEBECİ VE MELTEM ACET'İN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet uyuşturucu testi yapıldı.

'KOKAİN VE 'ESRAR' TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.

Meltem Acet

Kamuoyuna açıklanan sonuçlara göre spikerler Ela Rumeysa Cebeci'nin 'kokain ve 'esrar' testleri pozitif çıktı. Spiker Meltem Acet'in uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

Spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin “kokain” ve “esrar” testleri pozitif çıktı. — Burak Doğan (@doganburak29) December 15, 2025

Meltem Acet’in uyuşturucu testi negatif çıktı. — Burak Doğan (@doganburak29) December 15, 2025