Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alınmışlardı! Ünlü spikerlerin test sonuçları belli oldu

Türkiye'nin gündemine oturan ve tanınımış birçok ekran yüzünü de kapsayan uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet uyuşturucu testi yapıldı.
Yapılan uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.
Kamuoyuna açıklanan sonuçlara göre spikerler Ela Rumeysa Cebeci'nin 'kokain ve 'esrar' testleri pozitif çıktı. Spiker Meltem Acet'in uyuşturucu testi ise negatif çıktı.
Spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin “kokain” ve “esrar” testleri pozitif çıktı.
Meltem Acet’in uyuşturucu testi negatif çıktı.
