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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

27.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde estetik yaptırdığı iddiasıyla gündem olan genç müzisyen Aleyna Tilki'nin annesi de en az kızı kadar dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Havva Öztel, takipçilerinden tam not aldı.

Estetik iddialarıyla gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi de sosyal medyayı salladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor.

'KIZINI GÖLGEDE BIRAKTIN'

Son olarak Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları Instagram hesabından paylaşan Havva Öztel, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın' ya da ' Aleyna sesini senden almış' gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
şaka mi bu
aleyna dan nefret ederim ama sesleri ailecek güzel ama mümkünse sadece ses için kullanın oranızı buranızı açıp millete hava atmak için değil ...
İşte Türkiye böyle bir ülke...

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