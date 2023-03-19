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Aleyna Tilki süper minisiyle şarkısını tanıttı sosyal medya yıkıldı! "Taş gibi hatun"

19.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Çarpıcı açıklamaları, seksi klipleri ve şarkıları ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin yeni şarkısının tanıtımında giydiği seksi kıyafet olay oldu. Genç şarkıcıya sosyal medyadan yorum yağdı.

Aleyna Tilki süper minisiyle şarkısını tanıttı sosyal medya yıkıldı! "Taş gibi hatun"

Aleyna Tilki 'Başıma Belasın' isimli şarkısını çıkardığını duyurdu. Şarkısının tanıtımı için bir video paylaşan genç şarkıcıya takipçileri yorum yağdırdı. Vücudunun büyük kısmını açıkta bırakan cesur kıyafetiyle Tilki, sosyal medyanın odağı oldu.

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Aleyna Tilki göğsünü ve bacaklarını açıkta bırakan kıyafetiyle oldukça konuşuluyor. Kimi kullanıcılar 'kıyafeti şarkının önüne geçmiş' yorumunda bulunurken kimi kullanıcılar da 'kıyafete değil şarkıya bakın' yorumunda bulundu.

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"TAŞ GİBİ HATUN..."

Genç şarkıcının paylaşımına sosyal medyadan adeta yorum yağdı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan videoya Tilki, "İnanıyo saf yüreğim. Sizin yeni şarkımdaki favori cümleniz hangisi???" notunu düştü.

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Kısa sürede gündem olan paylaşıma gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

-Maşallah babasının gururu

-Tansiyon full tavan

-Bu kız başka bi güzel yaa

-Hatun taş. Bu ne güzellik Aleyna

BİKİNİLİ POZU OLAY YARATMIŞTI

Cüretkar klipleriyle ve verdiği pozlarla gündeme gelen Aleyna Tilki daha önce de arabada verdiği bikinili pozlarla konuşulmuştu.

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Bikinisiyle seyahat eden Aleyna Tilki'nin bu gönderisi takipçilerini oldukça şaşırtmıştı. 22 yaşındaki genç popçunun son paylaşımına da yorum ve beğeni yağdı.

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