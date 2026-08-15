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Zehra Güneş voleybol gala gecesinde! Kırmızı elbisesiyle beğeni topladı

Milli Takımlar Gala Gecesi’nde boy gösteren Zehra Güneş, kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı voleybolcunun gece sonunda verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranlarından “Sana kırmızı çok yakışıyor” yorumları yağdı.

Zehra Güneş voleybol gala gecesinde! Kırmızı elbisesiyle beğeni topladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Avrupa Şampiyonası öncesi "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği organize edildi.

Programa TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı başantrenörleri, oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı.

Zehra Güneş voleybol gala gecesinde! Kırmızı elbisesiyle beğeni topladı 1

Filenin Sultanları da gecede boy gösterdi. i. Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen galaya başarılı voleybolcumuz Zehra Güneş kırmızı elbisesiyle geldi.

Zehra Güneş voleybol gala gecesinde! Kırmızı elbisesiyle beğeni topladı 2

Gecede dikkat çeken isimlerden olan Zehra Güneş gece sonunda kırmızı elbisesiyle bol bol poz verdi.

Zehra Güneş voleybol gala gecesinde! Kırmızı elbisesiyle beğeni topladı 3

Zehra Güneş'ın pozlarına "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumları yağdı.

Zehra Güneş voleybol gala gecesinde! Kırmızı elbisesiyle beğeni topladı 4

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Zehra Güneş
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