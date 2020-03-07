Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm modellerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Kuruluşunun 110. yılını kutlamaya hazırlanan Alfa Romeo, yeni Giulia GTA ve GTAm modellerini tanıttı.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1965 yılında Giulia Sprint GT’nin hafifletilmiş gövde ve daha güçlü motorlu versiyonu olarak tanıtılan Giulia GTA’nın 2020 versiyonu da yine benzer felsefeyle geliştirilmiş olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Giulia GTA ve GTAm versiyonlarından sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sipariş almaya başlayarak sadece 500 adetlik sınırlı bir üretim gerçekleştirecek olan Alfa Romeo, koleksiyon niteliğindeki bu özel sportif otomobillerle, 110. yaş kutlamalarına da heyecan katacak.

Alfa Romeo mühendisleri yeni Giulia GTA’nın aerodinamik yapısını ve yol tutuşunu iyileştirmek için çok özel çaba sarf ederken aynı zamanda 1965 Giulia GTA örneğinde olduğu gibi ağırlığı azaltmaya yönelik çözümler de üretti. Sauber Engineering ile yapılan iş birliği ve Sauber Aerokit kullanımı ile doğrudan Formula 1'den gelen teknik bilgi birikimi ve deneyimlerin kullanılmasıyla, yeni Giulia GTA’nın aktif aerodinamik çözümlerle yol tutuşunun çok daha kuvvetli hale gelmesi sağlandı.