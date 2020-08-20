Alfa Romeo, "Storie Alfa Romeo" serisiyle geçmişteki yolculuğunu sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İtalyan otomobil markası Alfa Romeo, 110. yılı dolayısıyla hazırlanan "Storie Alfa Romeo" serisiyle geçmişteki yolculuğunu sürdürüyor.

TOFAŞ açıklamasına göre, Alfa Romeo, günümüze değin uzanan hikayesinde kitlelere hitap eden otomobillerinin yanında, sınırlı sayıda ürettiği ve motor sporları dünyasında izler bırakan fütüristik tasarımlı otomobillere de imza attı.

Bu modellerden biri olan Tipo 33'ün tasarım mimarisinin temelini de yaratıcılık ve teknolojinin harmanlandığı bir stil, malzeme seçiminde ustalık ve cesaret gibi nitelikler oluşturdu. Söz konusu tasarım, her Alfa Romeo otomobiline ilham veren iddialı ve rekabetçi ruha dayandı.

Bu durum, çok sayıda yarış zaferini beraberinde getirirken, farklı ikizler olarak tabir edilebilecek 33 Stradale ve Carabo modellerinin ortaya çıkmasını sağladı. 33 Stradale, yenilikçi aerodinamik yapı ve işlevselliği harmanlayan, aynı zamanda teknik uzmanlık ve yaratıcı cesaretin bir sentezini ortaya koydu. Farklı ikizi Carabo ise fütüristik tasarım özellikleriyle geleceğin otomobili olarak tasarlandı.

Diğer yandan, Tipo 33 motoruyla donatılan ve Carabo'nun yenilikçi kromatik renk keşfine sahip çıkan Montreal modeli ise "modern insanın en iyi otomobillere olan arzusu" şeklinde lanse edildi.

