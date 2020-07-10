ALG Spor UEFA Şampiyonlar Liginde

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16. haftada durdurulan Kadınlar 1. liginde 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Gaziantep ALGSPOR, TFF yönetim kararı ile lig birincisi oldu.

Normal sezonda oynadığı 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam eden Gaziantep ALGSPOR, lig liderliğini ve UEFA Şampiyonlar Ligine katılmaya hak kazandı. En yakın takipçisi ve yine şampiyonlukta kıyasıya mücadele verdiği Beşiktaş’ı İstanbul’da 2-0 yenen sarı-grili takım şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu kanıtlamıştı.

TFF Kadınlar 1. liginde birinciliğinin ilan edilmesiyle birlikte Gaziantep ALGSPOR şehrimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil edecek. Sarı-Grili takımın önümüzdeki sezon UEFA’da mücadele edecek olması şehirde büyük heyecan oluşturdu. Kulüp Başkanı Ali Gözcü ve yönetim şimdiden kolları sıvayarak şehrimizi Avrupa’da başarıyla temsil edecek kadro kurmanın hazırlıklarına başladılar.

Kentte büyük gurur yaşattı

Bu sezon elde ettiği liderlikle Şampiyonlar Ligini sonuna kadar hak eden ALGSPOR’un lig liderliği ve Şampiyonlar Ligine katılacak olması kente büyük gurur yaşattı. Gaziantep futbol tarihinde ilk kez bir takımın ligi hem birinci bitirmesi hem de dünyanın en büyük turnuvalarından “Şampiyonlar Ligi”nde mücadele edecek olmasından dolayı Gaziantep Valiliği, Vali Davut Gül, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ALG Spor’u kutlayan mesajlar yayımladılar.

En büyük destek Vali Gül’den

Kentimizde “Spor Şehri Gaziantep” sloganıyla yola çıkan Vali Davut Gül, Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Gaziantep ALGSPOR’a desteğini esirgemedi. İç sahada oynanan maçlarda takımı yalnız bırakmayan Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Oyuncularımızı, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.