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Algı Eke sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü: Tiksiniyorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Algı Eke, YouTube kanalında yayınlanan bir programda sosyal medya fenomenlerinden nefret ettiğini hatta tiksindiğini söyleyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Başarılı oyuncu Algı Eke, YouTube kanalında yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Gürüşmeler programına konuk oldu. Programda özel hayatı hakkında konuşan Eke, sosyal medya fenomenleri hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

"ONLARA TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Algı Eke, "Ödül töreni sunacak olsan, hangi ünlülerle dalga geçerdin?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Çok kişi var ama isim vermeyeyim. Onlara tahammül edemiyorum. Magazin programlarında izliyorum, millet kafayı yemiş. Gerçekten hasta ruhlular. Özellikle fenomenlerden nefret ediyorum. Tiksiniyorum."

ALGI EKE KİMDİR?

Algı Eke, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Boşanmış bir anne babanın çocuğudur. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Berlin'e gitmiş, burada dramaturji okumuştur. Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanışmış ve Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır.

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