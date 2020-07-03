ALGOLAB, algoritmik işlemleri Türkiye'de ilk kez mobile taşıdı

İSTANBUL (AA) - DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Türkiye'nin ilk çevrimiçi algoritmik işlem platformu ALGOLAB'ı yatırımcının cebine taşıdı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, algoritmik işlemler için yatırımcılara tek mecra üzerinden Borsa İstanbul Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon piyasalarında robotize edilmiş işlem emri verebilecekleri ALGOLAB'ı mobil uygulama olarak müşterilerinin hizmetine sundu.

Türkiye'de algoritmik işlemlerin cep telefonuna indirilebildiği ilk hizmet olan ve Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcıların hayatını kolaylaştıran uygulama sayesinde müşteriler, güvenli bir platform üzerinde piyasaları sürekli takip etmek zorunda kalmadan yatırım fikirlerini hazırda bulunan ya da kendilerinin oluşturabileceği stratejiler yardımıyla tasarlayabilecek.

ALGOLAB kullanıcıları böylece hazır olarak sunulan stratejilerden dilediklerini test ederek yatırım hesaplarında otomatik işlem yapması için talimat verebilecek.

Deniz Yatırım müşterisi olan yatırımcılar ALGOLAB Mobil'e doğrudan internet bankacılığı hesap bilgileri ile ulaşıp işlemlerini gerçekleştirebilirken, kurum müşterisi olmayan yatırımcılar da demo hesap açarak uygulamayı deneyimleyebiliyor.