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ALGSpor’a Azeri sağ bek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1’nci Lig’inde mücadele eden Gaziantep ALGSpor Azerbaycanlı milli futbolcu Vusala Seyfaddinova’yı transfer etti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1’nci Lig’inde mücadele eden Gaziantep ALGSpor, Kasım ayında başlayacak olan Şampiyonlar Ligine hazırlık yapıyor.

ALGSpor’a Azeri sağ bek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1’nci Lig’inde mücadele eden Gaziantep ALGSpor Azerbaycanlı milli futbolcu Vusala Seyfaddinova’yı transfer etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1’nci Lig’inde mücadele eden Gaziantep ALGSpor, Kasım ayında başlayacak olan Şampiyonlar Ligine hazırlık yapıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan Gaziantep ALGSpor, Azerbaycanlı Milli futbolcu sağ bek Vusala Seyfaddinova ile sözleşme imzaladı. Rusya ekiplerinden Riyazan Vdv kulübünden transfer edilen Vusala Seyfaddinova, Gaziantep’e gelerek kulüp başkanı Ali Gözcü ile yapılan görüşmenin ardından kendisini ALGSpor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Liginde başarılı bir oyun ortaya koyan Azeri oyuncu Seyfaddinova, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

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