Ali Adnan Vancouver Whitecaps'e kiralandı

Shoya Nakajima - Portimonense > Al Duhail | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro (Shoya Nakajima bu trasnferle Katar futbol tarihinin en pahalı transferi olurken, aynı zamanda bir Japon futbolcuya ödenen en büyük bonservis miktarı rekorunu da elde etti.)