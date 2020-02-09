Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Teşkilatı’nın bugün yapılan 37. olağan genel kurulunda Mevcut başkan Ali Çankır, güven tazeledi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde geçen dönemi başarı ile tamamlayan ve Aydın’da yerel yönetim seçimlerinde partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayını yüzde 54 oy oranı ile seçim kazandıran Ali Çankır, yeni dönemde ekibiyle “Hedef Türkiye mazbatası” sloganı ile çalışacaklarını söyledi.

Tek aday ile seçime gidilmesine rağmen 600 delegeden 442’sinin kongreye katıldığı seçimlerde güven tazeleyen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın ekibi; İsmail Acar, Serdar Alptekin, Ali Atasoy, Bilge Balcı, Dilaver Demir, Serkan Doğan, Kaan Erçetin, Mustafa Ertekin, Dursun Evren, Özge İnceoğlu, Okan Kılıç, Seçil Macaroğlu, Tuncay Olgun, Adil Özdemir, Merve Emine Saatçı, Nihat Taşdan, Aytaç Toker, Sinan Tosun, Leyla Uyğun, Feridun Uzun, Mehmet Salih Ünaldı, Nurten Üstün, Burak Yılmaz ve Mehmet Zeylan’dan oluştu.

İl Disiplin Kurulu’nda ise Orçun Akbulut, Vasıf Suha Bayırlı, Nejdet Çağli, Halil Erğün, Nur Gökbel, Nejat Selim Peker, Arife Çevik, Necmettin Ünüvar’dan oluşurken Kurultay Delegeliklerine de; Hasbi Akman, Ahmet Deniz Atabay, Mehmet Fatih Atay, Ali Çankır, Özlem Çerçioğlu, Cengiz Çumralı, Yüsran Erden ve Ömer Günel seçildi.

