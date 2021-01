Ali Çetin: "Bıçak kemiğe dayandı"

"Sezon sonunu görmek için 20 milyona ihtiyaç var"

Nokta transferler ile Süper Lig’e tutunmak istediklerini belirten Başkan Ali Çetin, "Denizli’nin tüm iş adamlarını, ticaret yapan adamlarını, taraftarlarımızı aynı zamanda diğer belediyelerimizi de bu kulüp için desteğe bekliyoruz. Koskoca bu şehirde 20 milyon para ihtiyaç var. 20 milyon parayla sezon sonuna kadar gidebilme durumumuz var. 3 yada 4 tane nokta transferlere yanına da 3 veya 4 yedek transferle bu kulüp ligi tamamlar. Transfer yasağını cuma günü itibariyle kaldırdık ve şu anda transfer yasağımız yok. Cuma günü federasyona eski futbolcu ve teknik ekibin paralarını ödedik. Şu anda biz isim olarak bir şey söylemeyelim ama o isimler inanın yok bizim transfer listemizde. Şu anda birebir temasta olduğumuz 4 tane transferimiz var. Her an 1 veya 2 kişiyi açıklayabiliriz. Her parasını veren sonuna kadar hakkını almıştır, bu kulüpte hak yok. Bunun için bu kulüp düşmez ve bunu zamanla hep beraber göreceğiz. Şehirden bir destek gelmezse, özellikle siyasilerden bu zamana kadar destek göremedik. Üstüne basa basa belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, şehre çağrıda bulunan Çetin, "Bu kulübü yalnız bırakmasınlar. Denizlispor, bu şehrin önemli bir markasıdır. Tüm kamuoyu araştırmalarında da birinci sıradadır. Bu önemli markayı gelin, hep beraber harcatmayalım" diyerek sözlerini noktaladı.