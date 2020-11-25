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Ali Dağı Füniküler Projesi adım adım ilerliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:59 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı’na yaptırılacak Füniküler Sistemle ilgili fizibilite çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Son olarak bu konuda birçok ülkede iş yapmış dünyaca ünlü uluslararası bir firmanın yöneticileri ve teknik ekibiyle telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı’na yaptırılacak Füniküler Sistemle ilgili fizibilite çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak bu konuda birçok ülkede iş yapmış dünyaca ünlü uluslararası bir firmanın yöneticileri ve teknik ekibiyle telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve belediye teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ali Dağı’na yapılacak olan füniküler sistemle ilgili teknik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Füniküler inşaatında kullanılacak temel sistemlerin ele alındığı toplantıda ayrıca çelik ray detayları ve bunlara bağlı olarak yapılacak altyapı çalışmaları gibi konular masaya yatırıldı.

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