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  4. Alı-Kara dizisiyle anlaşan Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu! İşte flaş isim

Alı-Kara dizisiyle anlaşan Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu! İşte flaş isim

23.12.2023 15:51 | Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen oyuncusu Alperen Duymaz son olarak Ego dizisinde Melisa Aslı Pamuk ile beraber rol almıştı. Yakında başlayacak olan Alı-Kara dizisi ile anlaşma imzalayan Alperen Duymaz'ın merakla beklenen partneri de belli oldu.

Hekimoğlu”, “Pera Palas’ta Gece Yarısı”, “Rise Of Empires Ottoman”, “Her Yerde Sen” gibi projelere imza atan Karga Seven Pictures’ın yeni dizisi Alı-Kara için çok ünlü isimler ile anlaşma imzalanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Alperen Duymaz'a Hazal Kaya eşlik edecek. Dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

İKİ FLAŞ İSİM AYNI DİZİDE

Karga Seven Pictures’ın yeni dizisi Alı-Kara'nın hazırlıkları sürüyor. Dizinin ilk anlaşma imzalanan ismi Alperen Duymaz olmuştu.

Alperen Duymaz

Alperen Duymaz Ego dizisinin ardından Karga Seven Pictures’la el sıkışmıştı. Şirketin Alı-Kara adlı polisiye aşk hikâyesinde başrolü oynayacağı öğrenilen yakışıklı oyuncunun partneri Hazal Kaya ile görüşülüyor. Kanal görüşmeleri de devam eden dizinin sete çıkış tarihi henüz belli olmadı.

hazal kaya

Senaryoyu çok beğenen iki oyuncu dizinin kanalı belli olana kadar dijital ve film projelerini değerlendirmeye alacak. Merakla beklenen Alı-Kara dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak. Dizinin senaryosunu dizi tarihine geçen unutulmaz işlere imza atan Eylem Canpolat kaleme alıyor.

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