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Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu ‘Öngörü’de buluştu

Ay Yapım imzalı Öngörü filmi 28 Ağustos tarihinde izleyicinin beğenirsiniz sunulacak. Filmin başrollerini paylaşan Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu basın mensuplarıyla bir araya gelerek filme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu ‘Öngörü’de buluştu
Sariye Nur Dönmez

Ay Yapım imzalı “ Öngörü” filmi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Hilal Altınbilek ile Serkan Çayoğlu’nu başrolde buluşturan yapım 28 Ağustos tarihinde Disney Plus platformunda yayınlanacak.

Filmin izleyiciyle buluşmasına kısa bir süre kala Altınbilek ve Çayoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. İkili merakla beklenen yapımın çekim sürecine ve filme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu ‘Öngörü’de buluştu 1

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimlerin oldukça keyifli geçtiğini belirten Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu, farklı bir hikayeye sahip olan “ Öngörü’nün yayınlanmasına heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu ‘Öngörü’de buluştu 2

Disney+ platformunda izleyici ile buluşacak olan filmin tanıtımları da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek Serkan Çayoğlu
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adam hergün tiktoklarda kız peşinde! buna birşey olmaz korkmayın!
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