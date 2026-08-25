Burcu Biricik’ten sürpriz proje: Bu kez sadece başrolde değil

Çekim aşamasına geçmeden ulusal ve uluslararası sinema çevrelerinin ilgisini çeken “Harabe” filmi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Gerçek olaylardan yola çıkılarak hazırlanan yapımda başrolleri güzel oyuncu Burcu Biricik ile Burak Dakak paylaşacak.

Senaryosunu kaleme alan Senem Bay’ı aynı zamanda yönetmen koltuğunda göreceğimiz “Harabe” senarist Senem Bay’ın ilk uzun metraj filmi olma özelliğini de taşıyor. Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay’ın üstlendiği film, İstanbul’da tesadüfen yolları kesişen üç yabancının hikayesini kara mizah unsurlarıyla harmanlayarak anlatacak.

BURCU BİRİCİK PROJENİN YAPIM EKİBİNDE DE YER ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Burcu Biricik filmde kamera karşısına geçmesinin yanı sıra yardımcı yapımcı görevini de üstlenecek. Biricik’in başrolü paylaşacağı isim ise yer aldığı başarılı projelerle genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olan Burak Dakak olacak.

ULUSLARARASI SEÇKİYE KABUL EDİLDİ

Film, henüz geliştirme sürecin deyken uluslararası alanda da dikkatleri üzerine topladı. “Harabe” 2022 yılında Fransa merkezli Films Femmes Mediterranee tarafından düzenlenen ve Akdeniz coğrafyasındaki kadın sinemacıların projelerini buluşturan “10 Women’s Cinema Selection” seçkisine kabul edildi.

ÇEKİMLER İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destek Fonu’ndan destek alırken, 12 punto TRT Ön Alım Ödülü’ne de hak kazandı.

Geliştirme aşamasında aldığı destek ve ödüllerin ardından çekim sürecine hazırlanan filmin yapımcıları, haraba’nın ilk gösterim yolculuğuna uluslararası festivallerde başlamasını hedefliyor.