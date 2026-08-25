MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burcu Biricik’ten sürpriz proje: Bu kez sadece başrolde değil

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Burcu Biricik "Harabe" filmi ile setlere dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu genç jenerasyonun sevilen isimlerinden biri olan Burak Dakak ile başrolleri paylaşacak. Biricik, aynı zamanda projenin yardımcı yapımcı koltuğunda da oturuyor.

Burcu Biricik’ten sürpriz proje: Bu kez sadece başrolde değil
Sariye Nur Dönmez

Çekim aşamasına geçmeden ulusal ve uluslararası sinema çevrelerinin ilgisini çeken “Harabe” filmi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Gerçek olaylardan yola çıkılarak hazırlanan yapımda başrolleri güzel oyuncu Burcu Biricik ile Burak Dakak paylaşacak.

Burcu Biricik’ten sürpriz proje: Bu kez sadece başrolde değil 1

Senaryosunu kaleme alan Senem Bay’ı aynı zamanda yönetmen koltuğunda göreceğimiz “Harabe” senarist Senem Bay’ın ilk uzun metraj filmi olma özelliğini de taşıyor. Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay’ın üstlendiği film, İstanbul’da tesadüfen yolları kesişen üç yabancının hikayesini kara mizah unsurlarıyla harmanlayarak anlatacak.

Burcu Biricik’ten sürpriz proje: Bu kez sadece başrolde değil 2

BURCU BİRİCİK PROJENİN YAPIM EKİBİNDE DE YER ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Burcu Biricik filmde kamera karşısına geçmesinin yanı sıra yardımcı yapımcı görevini de üstlenecek. Biricik’in başrolü paylaşacağı isim ise yer aldığı başarılı projelerle genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olan Burak Dakak olacak.

ULUSLARARASI SEÇKİYE KABUL EDİLDİ

Film, henüz geliştirme sürecin deyken uluslararası alanda da dikkatleri üzerine topladı. “Harabe” 2022 yılında Fransa merkezli Films Femmes Mediterranee tarafından düzenlenen ve Akdeniz coğrafyasındaki kadın sinemacıların projelerini buluşturan “10 Women’s Cinema Selection” seçkisine kabul edildi.

ÇEKİMLER İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destek Fonu’ndan destek alırken, 12 punto TRT Ön Alım Ödülü’ne de hak kazandı.

Geliştirme aşamasında aldığı destek ve ödüllerin ardından çekim sürecine hazırlanan filmin yapımcıları, haraba’nın ilk gösterim yolculuğuna uluslararası festivallerde başlamasını hedefliyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Ali Erbil'i görenler tanıyamadı! Mehmet Ali Erbil'i görenler tanıyamadı!
Güllerin arasında bu kez klaket var! Güller ve Günahlar'ın 2. sezonu 12 Eylül'deGüllerin arasında bu kez klaket var! Güller ve Günahlar'ın 2. sezonu 12 Eylül'de

Anahtar Kelimeler:
Burak Dakak Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Bitcoin'de rüzgar tersine döndü 'Böylesi 10 yılda sadece 2 kez yaşandı'

Bitcoin'de rüzgar tersine döndü 'Böylesi 10 yılda sadece 2 kez yaşandı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.