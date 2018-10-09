Ali Koç, 10 Ekim Çarşamba günü FB TV'de canlı yayında konuşacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Medipol Başakşehir maçı öncesi "Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı kalması hakkında detaylı açıklamaları en geç Salı gününe kadar şahsen yapmayı planlıyorum" açıklamasının ardından gözler sarı-lacivertli camianın patronuna çevrildi.
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki son yaşanan gelişmelerle ilgili başkanın ne zaman açıklama yapacağı beklenirken, resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ali Koç, gündeme ilişkin değerlendirmelerini yarın (Çarşamba) 14.00'da FB TV'de katılacağı canlı yayında yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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