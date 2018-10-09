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Ali Koç, 10 Ekim Çarşamba günü FB TV'de canlı yayında konuşacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli camiaya yönelik ne zaman açıklama yapacağı resmen duyuruldu. Koç, 10 Ekim Çarşamba günü FB TV'de canlı yayında konuşacak.

Ali Koç, 10 Ekim Çarşamba günü FB TV'de canlı yayında konuşacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Medipol Başakşehir maçı öncesi "Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı kalması hakkında detaylı açıklamaları en geç Salı gününe kadar şahsen yapmayı planlıyorum" açıklamasının ardından gözler sarı-lacivertli camianın patronuna çevrildi.

Ali Koç'un Fenerbahçe'deki son yaşanan gelişmelerle ilgili başkanın ne zaman açıklama yapacağı beklenirken, resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ali Koç, gündeme ilişkin değerlendirmelerini yarın (Çarşamba) 14.00'da FB TV'de katılacağı canlı yayında yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç Spor Toto Süper Lig fb tv

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Başda hırsız Comelli sonra Pislik Coco gitmeli FB.hiçmi topdan anlayan yok çıldırıyorum gelen topcular4.5. sınıf 1 e 5 verilip alınıyor ben forma alacağım yardım yapacağım bunlar kaşıkla biriktirdiğmizi kazanla götürüyor ne yönetime nede taknik yönetime güvenimiz kalmadı FB acil tedbirler alınmazsa seyirci ve tarfdar kalmaayacak herkes egolarını tatmin etmek için götürecek biz hasda olacağız öyle yağma yok
camiaya sesleniş nedir yap bir basın toplantısı ne bu gösteriş ligden düşmemeye oynayan bir takımız sonuçta
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