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Ali Koç, Anadolu GFB Grubu'nun kombinelerini iptal etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord ile Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Anadolu GFB grubundan kendisini tehdit edenlerin kombinelerini iptal ederken paralarını da iade etti.

Ali Koç, Anadolu GFB Grubu'nun kombinelerini iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Anadolu GFB grubunun bazı üyeleri ile ilgili önemli yaptırımda bulunduğu ortaya çıktı. Kanarya'nın Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında başkan Koç'a tehditlerde bulunan bazı Anadolu GFB üyelerinin kombinelerinin iptal, paralarının da iade edildiği öğrenildi. Koç'un temiz ve küfürsüz tribün yaratma yolundaki tavrından kesinlikle taviz vermeyeceği bildirilirken stadın huzurunu bozanlara asla göz açtırılmayacağı kaydedildi. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ali koç gfb Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
besle kargayı oysun gözünü, aziz başkan bunları bitirdiydi stadlara sokmuyordu, sen bunların her istediğini yaptın aykut hocayı bile gönderdin
ÇOK DOĞRU Bİ HAREKET BAŞTAN BÖYLE GİDERSE ARTIK TRİBÜNLERDE SIKINTI OLMAZ BOŞ YERE CEZALAR GELMEZ...ŞAMPİYON FENER.!!
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