Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Ali Koç biletlerini kesti

Ali Koç, 11 ismin biletini kesti!

1 / 12 İşte Ali Koç ve ekibinin futbol takımından göndermek istediği 11 isim...

2 / 12 CARLOS KAMENI | Transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Kameni'nin sözleşmesi devam etse de önümüzdeki sezon takımda kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Kameni'nin Çin ve Katar opsiyonları bulunuyor.

3 / 12 MARTIN SKTREL | Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından biri olan Skrtel, 33 yaşında. Sarı-lacivertli kulüp, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Skrtel için tüm alternatif opsiyonları değerlendirecek.

4 / 12 LUIS NETO | Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, önümüzdeki sezon kesin olarak kadroda yer almayacak.

5 / 12 ROMAN NEUSTADTER | Performansıyla istikrarı sağlayamayan Neustadter için 2018 Dünya Kupası büyük avantaj olacaktı ancak Rus oyuncu, milli takım aday kadrosundan da çıkartıldı. Fenerbahçe, gelen tüm teklifleri değerlendirecek.

6 / 12 OZAN TUFAN | Fenerbahçe'nin en büyük hayal kırıklığı olan Ozan Tufan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.

7 / 12 JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyeli olan Josef de Souza için 12-15 milyon euro seviyesinde gelecek olan teklifler olası bir ayrılığın fitilini ateşleyecek.

8 / 12 MATHIEU VALBUENA | Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena için sezon sonunda ABD, Katar ve Çin opsiyonları bulunuyor ancak Aykut Kocaman'ın durumundaki belirsizlik, Valbuena'nın geleceği açısından da belirleyici olacak.

9 / 12 NABIL DIRAR | Fenerbahçe'deki performansı ile tartışma yaratan Dirar için sezon sonu yolculuk pek de uzak görünmüyor.

10 / 12 AATIF CHAHECHOUHE | Fenerbahçe'de bu sezon bile kalması "sürpriz" olarak değerlendirilen Aatıf'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye formasına veda etmesin kesin gözüyle bakılıyor.

11 / 12 FERNANDAO | 31 yaşındaki Fernandao'nun ülkesine döneceği ifade ediliyor.