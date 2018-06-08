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Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım karşısında tarihi bir zafer elde eden Ali Koç, göreve getirdiği sportif direktör Damien Comolli ile birlikte operasyona başlıyor. Performansından memnun kalınmayan isimlerin yanı sıra satış potansiyeli olan oyuncular ile de yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Ali Koç biletlerini kesti

Ali Koç, 11 ismin biletini kesti!

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İşte Ali Koç ve ekibinin futbol takımından göndermek istediği 11 isim...

İşte Ali Koç ve ekibinin futbol takımından göndermek istediği 11 isim...
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CARLOS KAMENI | Transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Kameni'nin sözleşmesi devam etse de önümüzdeki sezon takımda kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Kameni'nin Çin ve Katar opsiyonları bulunuyor.

CARLOS KAMENI | Transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Kameni'nin sözleşmesi devam etse de önümüzdeki sezon takımda kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Kameni'nin Çin ve Katar opsiyonları bulunuyor.
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MARTIN SKTREL | Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından biri olan Skrtel, 33 yaşında. Sarı-lacivertli kulüp, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Skrtel için tüm alternatif opsiyonları değerlendirecek.

MARTIN SKTREL | Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından biri olan Skrtel, 33 yaşında. Sarı-lacivertli kulüp, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Skrtel için tüm alternatif opsiyonları değerlendirecek.
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LUIS NETO | Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, önümüzdeki sezon kesin olarak kadroda yer almayacak.

LUIS NETO | Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, önümüzdeki sezon kesin olarak kadroda yer almayacak.
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ROMAN NEUSTADTER | Performansıyla istikrarı sağlayamayan Neustadter için 2018 Dünya Kupası büyük avantaj olacaktı ancak Rus oyuncu, milli takım aday kadrosundan da çıkartıldı. Fenerbahçe, gelen tüm teklifleri değerlendirecek.

ROMAN NEUSTADTER | Performansıyla istikrarı sağlayamayan Neustadter için 2018 Dünya Kupası büyük avantaj olacaktı ancak Rus oyuncu, milli takım aday kadrosundan da çıkartıldı. Fenerbahçe, gelen tüm teklifleri değerlendirecek.
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OZAN TUFAN | Fenerbahçe'nin en büyük hayal kırıklığı olan Ozan Tufan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.

OZAN TUFAN | Fenerbahçe'nin en büyük hayal kırıklığı olan Ozan Tufan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.
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JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyeli olan Josef de Souza için 12-15 milyon euro seviyesinde gelecek olan teklifler olası bir ayrılığın fitilini ateşleyecek.

JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyeli olan Josef de Souza için 12-15 milyon euro seviyesinde gelecek olan teklifler olası bir ayrılığın fitilini ateşleyecek.
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MATHIEU VALBUENA | Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena için sezon sonunda ABD, Katar ve Çin opsiyonları bulunuyor ancak Aykut Kocaman'ın durumundaki belirsizlik, Valbuena'nın geleceği açısından da belirleyici olacak.

MATHIEU VALBUENA | Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena için sezon sonunda ABD, Katar ve Çin opsiyonları bulunuyor ancak Aykut Kocaman'ın durumundaki belirsizlik, Valbuena'nın geleceği açısından da belirleyici olacak.
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NABIL DIRAR | Fenerbahçe'deki performansı ile tartışma yaratan Dirar için sezon sonu yolculuk pek de uzak görünmüyor.

NABIL DIRAR | Fenerbahçe'deki performansı ile tartışma yaratan Dirar için sezon sonu yolculuk pek de uzak görünmüyor.
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AATIF CHAHECHOUHE | Fenerbahçe'de bu sezon bile kalması "sürpriz" olarak değerlendirilen Aatıf'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye formasına veda etmesin kesin gözüyle bakılıyor.

AATIF CHAHECHOUHE | Fenerbahçe'de bu sezon bile kalması "sürpriz" olarak değerlendirilen Aatıf'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye formasına veda etmesin kesin gözüyle bakılıyor.
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FERNANDAO | 31 yaşındaki Fernandao'nun ülkesine döneceği ifade ediliyor.

FERNANDAO | 31 yaşındaki Fernandao'nun ülkesine döneceği ifade ediliyor.
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VINCENT JANSSEN | Kiralık gelmişti. Sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayacak.

VINCENT JANSSEN | Kiralık gelmişti. Sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayacak.
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ali koç Fenerbahçe Damien Comolli

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