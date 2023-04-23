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Ali Koç, Hatay’da bulunan depremzede çocukları ziyaret etti

23.04.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay’da bulunan depremzede çocukları ziyaret etti. Başkan Ali Koç, iki adet konteyner kentin açacaklarını da dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle depremzede çocukları ziyaret etmek amacıyla Hatay’a gitti. Başkan Koç’a yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komşuoğlu ve Ruşen Çetin eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Koç, geleneksel bayramlaşma törenine katılamadığı için divan kurulu üyelerinden özür dilediğini dile getirerek, "Bugün iki bayramı birden kutluyoruz. Hem Ramazan Bayramımız, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sağlık huzur birlik, beraberlik ve barış içinde nice bayramlar diliyorum tüm ülkemize. Bugün sizlerle beraber olamadık. Yöneticiler olarak ikiye bölünmek durumundaydık. Bir grubumuz buraya geldik. Sertaç Bey, Ruşen Bey ve İlker Bey yanımda. Burada çocuklarımızla beraber onların bayramını kutluyoruz. Çok isterdim burada olmanızı. Bu güzel saf tertemiz çocukların samimiyeti saf duyguları yaklaşımları Fenerbahçe sevgisi aidiyeti bağlılığı burada bizzat yaşamanızı çok isterdik. Sizlerle olamadığımız için özür dileriz ama anlayışla karşılayacağınızı umuyorum" şeklinde konuştu.

"ALLAH HİÇ KİMSEYE BÖYLE BİR FELAKET GÖSTERMESİN"

Deprem bölgesinde iki ayrı konteyner kenti kullanıma sunacaklarını hatırlatan Başkan Ali Koç, "Bu bayramda Sarı-Lacivert Derneği’nin büyük çabalar sarf ederek kurduğu çadır kentten etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliğe katkısı olan pek çok derneğimiz ve bölgedeki bütün derneklerimiz burada. Pek çok sponsorumuz çocukların eğlenmeleri için burada etkinlikler kurdular. Sahne gösterileri var. 1 gün bile onlara ne kadar özel olduklarını hissettirebilsek ne ala bize, ne ala Fenerbahçe’ye. Önümüzdeki aylarda da iki ayrı konteyner kentimiz faaliyete geçecek. 500’er konteyner toplamda bin konteyner biz de bunu yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız proje var. Aynı zamanda kulüp olarak yaptığımız proje var. İki ayrı proje yürütüyoruz. İnşallah hep beraber konteyner kentimizi açar en büyük sorun olan barınma sorununu bir nebze olsun çorbada bizim de tuzumuz olur diye düşünüyorum. Allah sadece bize değil hiç kimseye böyle bir felaket göstermesin ama yakın zamanda da müthiş bir dayanışma örneği gösterdik ülke olarak. Diğer taraftan da inşallah bunlardan ders alırız. Önümüzdeki 20 yıl bizden sonraki nesillere bu ülkeyi çok daha sağlam bir yer olarak teslim edebiliriz. Hepinizi sevgi saygıyla kucaklıyorum. Sarı -lacivert başarılarla bir sezon sonu diliyorum" diye konuştu.

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Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:46
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
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Yatsı
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Hatay Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

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