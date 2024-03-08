Ali Koç şaşırdı kaldı! TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: 'Eda Erdem adam gibi adamdır'

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı için özel bir tören düzenlendi. Eda Erdem'in heykelinin açıldığı törene, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri damga vurdu.

'ADAM GİBİ ADAM'

Tören başlangıcında ilk olarak kürsüye davet edilen Üstündağ'ın, coşkulu bir konuşma yaparken, milli voleybolcu Eda Erdem için "kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" demesi şaşkınlık yarattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan törende, Üstündağ'ın bu sözleri karşısında Eda Erdem tebessüm ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

HEYKEL GÜNDEM OLDU

Öte yandan Eda Erdem'in Türkiye Milli Takımı forması giyerken çekilen fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykel sosyal medyada gündem oldu. Erdem'in heykeli sosyal medya kullanıcıları tarafından erkek heykeline benzetildi.



Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





