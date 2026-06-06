Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye hibe! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de yönetim değişikliği sonrası mali tablolar ve geçmiş dönem borçlarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerinden Burak Kızılhan, eski başkan Ali Koç'un kulübe sağladığı devasa finansal destek ve içeride kalan alacaklarıyla ilgili spor kamuoyunun merak ettiği detaylara açıklık getirdi.

ALACAK TALEBİNDEN RESMEN VAZGEÇTİ

Burak Kızılhan, mali tablolarda yer alan borç kalemlerine değinerek, Ali Koç'un kulüpten ciddi bir meblağ alacağı bulunduğunu ancak bu rakamın silindiğini belirtti.

Yeni yönetimin bu konudaki ısrarcı tutumuna da dikkat çeken Kızılhan süreci şu sözlerle anlattı:

"Sayın Ali Koç'un kulübümüzden yaklaşık 80 milyon Euro tutarında bir alacağı bulunmaktaydı. Sayın Başkan, bu konudaki iradesini yıllar boyunca kamuoyu önünde açıkça ortaya koymuş ve Fenerbahçe'den tek kuruş alacak talebi olmadığını ifade etmişti. Yönetim değişikliğinin ardından bu irade, pek fazla anlayamadığımız bir şekilde, ısrarla, yazılı şekilde talep edilmiş, Sayın Ali Koç da gerekli beyanı sunmuştur."

"TOPLAM BAĞIŞI BU RAKAMIN İKİ KATI"

Eski başkanın sadece bu alacaktan vazgeçmekle kalmadığını, görev süresi boyunca çok daha büyük bir meblağı kulübe karşılıksız olarak verdiğini vurgulayan Kızılhan, çarpıcı bir gerçeği daha gözler önüne serdi.

Ali Koç'un maddi fedakarlıklarının altını çizen Kızılhan, "Şu hususun bilinmesinde de fayda görüyoruz; başkanımızın görev süresi boyunca kulübümüze bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın toplamı bu konuşulan miktarın iki katıdır" diyerek sözlerini noktaladı. Bu açıklama, Ali Koç'un kulübe karşılıksız desteğinin 160 milyon Euro civarında olduğunu tescillemiş oldu.