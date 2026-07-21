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Bologna'dan Lucumi açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş'a yeşil ışık

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi için Bologna cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan kulübünün CEO'su Claudio Fenucci, Kolombiyalı stoperin uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini doğruladı.

Bologna'dan Lucumi açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş'a yeşil ışık
Burak Kavuncu
Jhon Lucumi

Jhon Lucumi

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bologna
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Süper Lig devleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Lucumi için İtalya'dan önemli bir açıklama geldi. Bologna CEO'su Claudio Fenucci, deneyimli savunmacıya geçen sezon verdikleri sözü hatırlatarak, bu yaz uygun şartların oluşması halinde transfere izin vereceklerini açıkladı.

"SÖZ VERDİK"

Bologna dan Lucumi açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş a yeşil ışık 1

Claudio Fenucci yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Lucumi'den bir yıl daha bizimle kalmasını istedik. Kendisine de, bu yaz iyi ve uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine dair söz verdik. Şimdi böyle bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Eğer şartlar oluşursa istediğini yapmasına izin vereceğiz. Aksi halde bizimle devam edecek." ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA MADDESİ SONA ERDİ

Bologna dan Lucumi açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş a yeşil ışık 2

Lucumi'nin sözleşmesinde yer alan 28 milyon euroluk serbest kalma maddesinin süresinin dolduğu öğrenildi. Bundan sonraki süreçte Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak isteyen kulüplerin, doğrudan Bologna ile pazarlık masasına oturması gerekecek.

SÖZLEŞMESİNDE SON YIL

Bologna dan Lucumi açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş a yeşil ışık 3

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki savunmacının Bologna ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 43 resmi maça çıkan Lucumi, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın oyuncu için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİLER

Bologna dan Lucumi açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş a yeşil ışık 4

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nın savunmasında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan Jhon Lucumi, sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri oldu. İkili, turnuva boyunca savunmadaki uyumlarıyla dikkat çekerken, Kolombiya son 16 turunda İsviçre karşısında normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Her ne kadar Kolombiya elense de Lucumi ile Davinson Sanchez'in oluşturduğu savunma hattı, Dünya Kupası boyunca istikrarlı görüntüsüyle futbol otoritelerinden tam not aldı.

ITALIANO FAKTÖRÜ

Bologna dan Lucumi açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş a yeşil ışık 5

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Jhon Lucumi transferinde önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. İkilinin yolları Bologna'da kesişirken, Kolombiyalı savunmacı en istikrarlı dönemlerinden birini İtalyan teknik adam yönetiminde geçirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, Italiano ile Lucumi arasındaki güçlü ilişkinin transfer sürecinde elini güçlendireceğine inandığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Bologna FC 1909 beşiktaş galatasaray
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