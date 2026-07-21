İsmail Yüksek'in eşi Esin Matraş'ın babası tanıdık çıktı! Emre Matraş isyan etti

Futbolcu İsmail Yüksek ile hayatını birleştiren Esen Matraş’ın babası gündemde. Esen Matraş'ın babası; 1990’lı yılların tanınan pop müzik şarkıcısı ve Matraş Deri ailesinin veliahtı Emre Matraş çıktı. Düğünde ise ailede kriz olduğu ortaya çıktı.

Esen Matraş, yıllardır küs olduğu ve görüşmediği Emre Matraş'ın adını nikahında anmadı ve "Baba adınız" sorusunu üvey babasının adını söyleyerek yanıtladı.

Bu durum Emre Matraş'ı çok kızdırdı. Baba Matraş nikah sonrası isyan ederek hukuki olarak itirazda bulunacağını söyledi.

Emre Matraş "Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle o nikah memurunun da soruşturulmasını istiyorum. Ben kızımı 8 yaşında bıraktım ama annesi mallarıma haciz koydurmasına rağmen kızıma baktım" dedi.